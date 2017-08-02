Ruslar geri döndü; Antalya’ya gelen Rus turist sayısı 2 milyonu geçti

Turizmde bu yıl Avrupa'daki düşüşlere rağmen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden yoğun ilgi gören Antalya, 31 Temmuz tarihi itibariyle 5 milyon 205 bin turist sayısına ulaştı.

Bu yıl 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 5 milyon 205 bin turistin 2 milyon 5 bin 467'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın 7 ayına göre yüzde 4 bin 6 gibi rekor bir yükseliş gösterdi.

Geçen yıl aynı dönemde 48 bin 827 Rus turistin geldiği kente bu yıl 2 milyon 5 bin 467 Rus geldi. Rusya toplam turist sayısının yüzde 33.5 oranıyla en büyük paya sahip ülke konumuna geldi. Temmuz ayında Antalya’yı ziyaret eden Rus turist sayısı ise 684 bin 415 kişi oldu.

Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yılın 7 aylık döneminde yüzde 33 artarak, en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Ukrayna'dan bu yıl 421 bin 263 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 8.09 oldu.

HABERRUS