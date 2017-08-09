"Rus turistler koksaki virüsü nedeniyle Türkiye tatillerini iptal ediyor"

Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesi, Türkiye'de sıkça görülmeye başlanan koksaki virüsü nedeniyle, birçok Rus turistin Türkiye rezervasyonunu iptal etmek istediğini yazdı.

Habere göre, Rusya Tur Endüstrisi Birliği (RST) Basın Sözcüsü İrina Turina, birçok Rus turistin seyahat acentalarına başvurarak satın aldıkları Türkiye turlarını iade etmek istediklerini, ancak acentaların bu isteklerin tümünü reddettiğini açıkladı.

Turina, "Acentalar bu istekleri kabul etmiyor, çünkü bu virüsün varlığını Rospotrebnadzor veya Rosturizm gibi hiçbir resmi kurum yasal olarak teyit etmedi." diye ifade etti.

Acentaların turları iptal etmek zorunda olmadığını hatırlatan Turina, bazı müşterilerin ısrar etmesi durumunda iptal edilebileceğini, ancak müşterilerin bir miktar ceza ödemek zorunda kalacağını hatırlattı.

Turina'nın sözlerine göre önümüzdeki yakın günlerde Türkiye tatili alan ve iptal etmek isteyenlerin ödedikleri paradan neredeyse yüzde 100 oranında kesinti yapılacak.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, aralarında Rus turistlerinde bulunduğu birçok kişinin Türkiye'de koksaki virüsüne yakalandığı söylenmişti. Ancak Rospotrebnadzor veya Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Koksaki (Coxackie) - insanların sindirim sistemlerinde yaşayıp çoğalan ve dışkı ile yayılan bir virüs ailesinin üyesidir. Çoğu kez hafif soğuk algınlığı semptomlarına neden olurken bazen de ateşli ağır hastalık belirtilerine de yol açabilmektedir.

HABERRUS