Rusya Dışişleri’nden Antalya’da köpek balığı uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Olay ve Kriz Merkezi Departmanı’ndan yapılan açıklamada Antalya’da turistlerin köpek balığına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Departmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Antalya’nın Konyaaltı plajında bir tür köpekbalığı olan sapanbalığı yakalandığı ve tehlikeli oldukları belirtildi.

Departmana göre bu balıkların sert kuyruklarıyla yaptıkları darbeler tehlikeli boyutlarda olabiliyor.

#Турция – в районе городского пляжа Коньяалты, г.Анталья выловлена лисья акула; опасность представляет удар жестким хвостом у этих рыб pic.twitter.com/FOJrcKYxP2 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 7 August 2017

Berk Atacan, HABERRUS