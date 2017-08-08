Rusya Dışişleri’nden Antalya’da köpek balığı uyarısı

Rusya Dışişleri’nden Antalya’da köpek balığı uyarısı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Olay ve Kriz Merkezi Departmanı’ndan yapılan açıklamada Antalya’da turistlerin köpek balığına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Departmanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Antalya’nın Konyaaltı plajında bir tür köpekbalığı olan sapanbalığı yakalandığı ve tehlikeli oldukları belirtildi.

Departmana göre bu balıkların sert kuyruklarıyla yaptıkları darbeler tehlikeli boyutlarda olabiliyor.

Berk Atacan, HABERRUS