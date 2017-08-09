Katar'dan, aralarında Rusya ve Türkiye'nin de bulunduğu 80 ülkeye vize muafiyeti

Katar Turizm Otoritesi Turizm Geliştirme Sektörü Başkanı Hasan el İbrahimi, Katar yönetiminin Rusya ve Türkiye de dahil 80 ülkeye vize muafiyeti getirdiğini açıkladı. El İbrahimi bu gelişmeyi 'turizm alanında tarihi bir değişim' olarak niteledi.

Vizeden muaf olacak ülkelerin belirli kriterlere göre seçildiğini dile getiren İbrahimi, incelemelerin devam edeceğini ve listeye aşamalı şekilde yeni ülkelerin ekleneceğini aktardı.

Hamed Uluslararası Havalimanı Pasaport Kontrol Müdürü Albay Raşid el Mezrui ise vize serbestisi verilen ülke vatandaşlarının, Katar'a girişleri sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.

Söz konusu 80 ülkenin vatandaşları, ülkeye girişleri sırasında bedavaya verilen 'çoklu giriş muafiyet belgesi'ni temin edecek.

Toplam 90 gün kalınabilecek

Hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bağlı olarak belgesi 180 gün geçerli olan kişiler, Katar'da toplam 90 gün kalabilecek.

شاهد البث المباشر حيث تعلن الهيئة العامة للسياحة في قطر عن إعفاء 80 دولة من تأشيرة الدخول اعتبارا من اليوم. https://t.co/ncFWpQbgVS — Qatar Tourism (@QTACorporate) 9 Ağustos 2017

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