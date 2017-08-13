Erdoğan: Antalya'da otellerimizin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı, ne oluyor yani bu kadar yapıyorsunuz yapıyorsunuz?

Coca-Cola'nın Türkiye'deki 10. fabrikasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özellikler Avrupa basınında yer alan olumsuz Türkiye haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, Antalya'da otellerin doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı bilgisini verdi.

Türkiye ile ilgili olumsuz haberlerin Avrupa'nın iç siyasetinden kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenler, tatillerini ülkemizde geçiriyorlar" dedi.

Erdoğan şunları söyledi: "Buyurun, şuanda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı dün itibariyle yüzde 80'e ulaşmıştır. Ne oluyor yani bu kadar yapıyorsunuz yapıyorsunuz? Buraları seven yine buralara akıp geliyor."

HABERRUS