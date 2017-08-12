Rosturizm, Türkiye'ye tur paketi satın alanların parasını nasıl geri alabileceğini açıkladı

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm, Türkiye'ye tur paketi satın alan vatandaşların, parasını nasıl geri alabileceği veya tur paketini nasıl değiştirebileceklerini açıklayan bir bildiri yayınladı.

Rosturizm'in web sayfasından yayınlanan bildiride, Türkiye'de tatil yapan 500'den fazla Rus turistin koksaki virüsü nedeniyle şikayette bulunduğu, Rosturizm'in de Antalya'nın Körfez gibi bazı bölgelerinin sağlık koşulları açısından tehlikeli olduğunu açıklaması hatırlatılarak; bu gibi durumlarda tur paketi satın alan vatandaşların, parasını tamamıyla geri alma veya tur paketini başka bir ülkeyle değiştirme hakkı olduğunu belirtildi.

Bildiride, tur paketi satın alan kişinin tatil süreci henüz başlamadıysa parasının tamamını geri alabileceği, tatil süreci başladı ise de geri kalan sürenin parasını iade alabileceği söyleniyor.

Bu işlemler için, dilekçe yazılarak tur operatörlerine başvurulması gerektiği, tur operatörlerinin herhangi bir sebepten reddetmesi durumunda ise hukuki yollara başvurulabileceği ifade ediliyor.

HABERRUS