Rus turistler koksaki virüsü endişesiyle Tunus, Kıbrıs ve Yunanistan'a yöneliyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Antalya'daki koksaki virüsü iddiaları nedeniyle endişelenen Rus turistlerin Türkiye tatillerini iptal etmeye başladığı belirtildi.

ATOR'dan yapılan açıklamaya göre, Rus turistler Antalya'daki koksaki virüsü endişesiyle güzergâhlarını değiştirmeye ve rotalarını Türkiye'den başka ülkelere çevirmeye başladı.

Tur şirketleri müşterilerinin Türkiye yerine Tunus, Kıbrıs, Yunanistan gibi ülkeleri seçtiğini belirtti.

Şirketler, ayrıca iptal veya güzergâh değiştirme başvurularının sayısının da az olduğunu vurguladı.

Rosturizm 11 Ağustos'ta koksaki virüsü vakalarının artması nedeniyle Türkiye tatilleri konusunda Rus turistlere uyarıda bulunmuştu.

Rus REN TV, Türkiye'nin, çok sayıda Rus turistin koksaki virüsünden etkilendiğini gizlediğini iddia etmişti.

Sağlık Bakanlığı da Sputnik'in talebine cevaben basındaki iddiaları reddetmişti.

Sputnik