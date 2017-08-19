Ruslar için Türkiye'de bir haftalık tatil masrafı 900 TL'ye kadar düştü

Rusya'da faaliyet gösteren tur acenteleri ve bilet satışı yapan sitelerin verilerine göre, Rus turistler için Türkiye'deki beldelerde bir haftalık tatil ücreti 900 TL'ye kadar geriledi. Bu fiyata iki kişi gidiş-dönüş uçak bileti almak dahil mümkün değil.

Örneğin Antalya'nın Beldibi beldesindeki bir otelde Eylül ayının ilk haftalarında iki kişilik uçuş, transfer, konaklama, her şey dahil servis yaklaşık 15 bin ruble (900 TL) olarak görülüyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 1-8 Eylül tarihli Moskova-Antalya uçuşunun iki kişi için fiyatı 2 bin TL.

Teztour'da ise Eylül ayının son haftası, iki kişilik Antalya İncekum'da 7 gün 6 gecelik tatil paketi yalnızca 494 dolar (1730 TL). VIM Airlines'ın 24-30 Eylül Moskova-Antalya iki kişilik gidiş-dönüş uçak bileti 1767 TL.

Özellikle Eylül-Ekim ve Kasım aylarında Rus turistler için Türkiye'de tatilin giderek daha cazip hale geldiğini görülüyor.

Haberrus