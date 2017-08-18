Rusya'dan rahatlatan açıklama: Şu an için vatandaşlarımızın Türkiye'den tahliye edilmesi gerekli görülmüyor

Antalya’da turistler arasında paniğe yol açan koksaki virüsüyle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus turistlerin Türkiye'den tahliyesinin şu an için gerekli görülmediğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "14 Ağustos itibarıyla 14 Rusya vatandaşının bu virüse yakalandığı tespit edildi. Vakaların tamamı 10 yaş altındaki çocuklarda görüldü. 337'si 10 yaş altındaki çocuklardan oluşan 361 kişiye mide-bağırsak iltihabı (gastroenterit) teşhisi koyuldu. Şu an için Rusya vatandaşlarının Türkiye'den tahliye edilmesi gerekli görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin salgınla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Türk sağlık makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da kaydetti.

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