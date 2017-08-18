Türkiye'den gelen Rus turistlerin havalimanlarında ateşi ölçülmeye başlandı

Antalya’da 500’den fazla Rus turistin rahatsızlanmasına yol açan koksaki virüsünün Rusya topraklarına taşınmasını önlemek için, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yetkililerinin Türkiye’den dönüşte havalimanlarında turistlerin ateşini ölçmeye başladığı belirtildi.

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin havalimanlarında ateşleri ölçülmeye başlandı.

Hükümetin hijyen ve karantina kontrolüne yönelik kararı çerçevesinde koksaki virüsünün Rusya’ya taşınmasını önlemek amacıyla kurulan özel termal görüntüleme ekranlarıyla kontroller gerçekleştiriliyor. Virüsün bulaştığından şüphe edilen hastalar doktor kontrolünden geçiriliyor. Virüsün bulaştığı kişi ile seyahat eden sağlıklı yolcular da bir tıbbi kuruluşta tetkik ediliyor.

Rospotrebnadzor, koksaki virüsüyle ilgili kurulan ‘acil durum hattı’ üzerinden 900’ü aşkın kişiden bildirim alındığını da duyurmuştu.

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