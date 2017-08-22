Rusya, Türkiye’deki otellerde çalışanlara Rusça öğretecek

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Türkiye’deki otellerde çalışanlara Rusça dersi vermek için özel bir program hazırlayacak.

RIA Novosti’ye konuşan Rossotrudniçestvo uzmanlarından Mariya Fadeyeva, “Maalesef, şu anda Rusça öğretimi Türk otelcilerin öncelikli gündemleri arasında yer almıyor. Fakat aynı zamanda Türkiye’deki turizm sektöründe Rusça’ya olan profesyonel talep ise oldukça yüksek.” ifadelerini kullandı.

Fadeyeva’nın sözlerine göre Türkiye’de turizm sektörüne her yıl yaklaşık 100 bin kişi dahil oluyor.

Rusya’dan Türkiye’ye tatil turu, 18 Ağustos itibariyle tarifeli seferlerle yapılan uçuşlardan daha ucuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Berk Atacan, HABERRUS