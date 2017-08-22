Ukrayna'dan Türkiye'ye turist akışında büyük artış

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı, yılın ilk altı ayında yüzde 27,8 oranında artarak 530 bin 300'e ulaştı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı turistler Türkiye'de en fazla Antalya, İstanbul ve Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Marmaris, Bodrum beldelerini tercih ediyor.

Ukrayna'dan yalnızca Antalya şehrine gelen turist sayısı ise ilk 6 aylık dönemde yüzde 44 oranında yükselerek 282 bini ulaştı. Antalya'ya gelen yabancı turistler sıralamasında Ukrayna, 3'üncü sırada yer alıyor.

Antalya'daki havalimanlarından yapılan açıklamaya göre de 2017 yılının ilk 7 ayında Ukrayna'dan Antalya'ya 421 bin 300 kişi geldi. Geçen yıla oranla yüzde 33 daha fazla.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turistlerin önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor.

2016 yılında Türkiye'yi 1 milyon 250 bin Ukraynalı ziyaret etmişti.

Selim Saygıner Haberrus