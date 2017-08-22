400 Rus turist Türkiye turu tazminatı için şikayette bulundu

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Türkiye’ye tur düzenleyen tur firmalarının turistlere geri ödemeyi reddetmesi üzerine 400 şikayet aldıklarını açıkladı.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, turistlerin turları iptal ettikten sonra paralarını geri alamadıkları ve tur operatörlerinin tur tarihlerini değiştirmesi konularında 400 şikayet alındığı bildirildi.

Rospotrebnadzor bildirisinde ayrıca şikayetlerin yüzde 80’inin Biblo Globus Tur ve Pegas-Turistik firmaları ile ilgili olduğu ifade edildi.

Rus turistlerin Türkiye’de yayıldığı iddia edilen koksaki virüsü nedeniyle tatillerini iptal ettiği belirtiliyor.

Rospotrebnadzor daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’de tatil yapan yaklaşık 800 Rus turiste koksaki virüsü bulaştığını duyurmuştu.

Berk Atacan, HABERRUS