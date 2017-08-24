Türkiye için iyi haber: Rusya, Mısır yasağını yıl sonuna kadar kaldırmayacak

İzvestiya gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya-Mısır arasındaki uçuşlar ve Mısır'a tur paketi satış yasağı 2017 yılı sonuna kadar devam edecek. Mısır, Rusya vatandaşlarının tatil için Türkiye'ye alternatif olarak en fazla değerlendirdiği ülkelerden biriydi.

Habere göre Rusya'nın Mısır için güvenlik endişeleri devam ediyor. Güvenlik konusunda olumlu değişiklikler yaşayan tek şehir ise başkent Kahire.

Rusya, 31 Ekim 2015'de Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir Rus yolcu uçağının bomba yerleştirilerek düşürülmesinin ardından Mısır ile arasındaki uçuş trafiğini askıya almış, Mısır'a tur paketi satışlarını da yasaklamıştı. Düşen uçaktaki 217 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Selim Saygıner, Haberrus