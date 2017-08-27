Rusya'dan Türkiye'ye günde 700 turist gönderen Ted Travel, koksaki virüsü sebebiyle kepenk kapattı

Antalya'da faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak Rusya vatandaşlarına Türkiye turları satışı yapan Ted Travel şirketi, faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Terra şirketine bağlı Ted Travel'dan yapılan açıklamada, faaliyetleri durdurma gerekçesi olarak 'koksaki virüsü' gösterildi.

Açıklamada "Turistlere ve turistik ürün satış sözleşmesi imzalanan müşterilere karşı sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle Terra LLC şirket faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Bu durum şirketin ana satış güzergâhı olan Türkiye'deki karmaşık salgın (koksaki) durumunun taleplerde yol açtığı yüksek düşüşten kaynaklanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Firmanın Türkiye'de tatil yapan yaklaşık 800 müşterisi olduğu biliniyor.

2016 yılında faaliyetlere başlayan Ted Travel, Türkiye'ye her gün 700 turist gönderiyordu.

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