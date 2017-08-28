Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2,5 milyonu aştı

Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı 2,5 milyonu aştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'un, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberэne göre, bu yıl Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi.

Yapılan açıklamada, "2,5 milyonu aşkın Rus turist Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye'ye gitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Rusya vatandaşları açık ara lider konumda. Ocak-Temmuz aylarında Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 14,59'u Ruslardan oluşuyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi en fazla ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya'nın ardından ikinci sırada Almanya (1,9 milyon), üçüncü sırada Gürcistan (1,3 milyon), dördüncü sırada İran (1,26 milyon), beşinci sırada ise Bulgaristan (973 bin) yer alıyor.

2015 yılının Ocak-Temmuz döneminde Rusya'dan Türkiye'ye 2,14 milyon Rus turist gelmişti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden toplam turist sayısı ise, 2016 yılına oranla yüzde 22 yükselerek, 17,3 milyona ulaştı.

Geçen yıla oranla yüzde 22 artış

Bu yılın yalnızca Temmuz ayında 835 bin 500 Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. 2015 yılında bu rakam yüzde 22 daha azdı. 2016 yılında ise, uçak krizi sebebiyle 17,5 katlık bir düşüş yaşanmıştı.

Türkiye'ye gelen turistler ülkeye giriş için en fazla Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve Artvin şehirlerini kullanıyor.

Selim Saygıner, Haberrus