Rusya ve Türkiye turizm acentalarının iflas sorununu birlikte aşacak

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus Ted Travel turizm acentasının iflas etmesi ve müşterilerinin yaşadığı mağduriyet sonrası Türkiye ve Rusya benzer sorunların yaşanmaması için birlikte çalışacak.

Rosturizm başkanı Oleg Safanov ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz pazartesi günü bir araya gelerek Ted Travel’ın iflası sonrası yaşanan sorunları ve alınacak önlemleri görüştü.

Terra şirketine bağlı Ted Travel tarafından yapılan iflas açıklamasında, “Turistlere ve turistik ürün satış sözleşmesi imzalanan müşterilere karşı sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle Terra LLC şirket faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.

Ted Travel’dan Türkiye turu satın alan Rus turistlerin tazminat alması ve mevcut durumda Türkiye’de tatil yapan müşterilerinin durumuyla ilgili yaşanan sorunlar çözülmeye çalışılıyor.

Rosturizm ve Moskova Büyükelçiliği, Rus-Türk hükümetler arası ticari ve ekonomik işbirliği çerçevesinde kurulacak ortak bir çalışma grubu oluşturarak turizm alanındaki işbirliğini geliştirme kararı aldı.

Görüşmede ayrıca, ortak çalışma grubunun Ekim ayında Antalya’da tekrar bir araya gelerek turizm sektöründe yaşanan sorunların değerlendirilmesi kararı alındı.

Berk Atacan, HABERRUS