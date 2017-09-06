Rus turist sayısındaki en büyük artış Türkiye’de

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2017'nin ilk yarısında Türkiye'deki Rus turist sayısının 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 9 kat arttığını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, ATOR'un Rusya Devlet İstatistik Kurumu'na (Rosstat) dayandırdığı açıklamasında 2017'nin ilk 6 ayında Türkiye'yi 1.6 milyon Rus ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye, Rus turist sayısının en fazla arttığı ülke unvanını kazanırken, Dominik Cumhuriyeti (3.23 kat), Küba (2 kat) ve Çekya (1.56 kat) Rusların daha fazla tercih ettiği diğer ülkeler oldu.

Türkiye, ayrıca 1.7 milyon Rus turisti ağırlayan Abhazya'nın ardından en fazla rağbet gören ikinci destinasyon oldu.

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