"Türkiye'ye rağmen Krasnodar'ı 10 milyon turist ziyaret etti"

Rusya'nın Krasnodarski kıyılarında bu yaz 10 milyona yakın turist tatil yaptı.

Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın güney bölgelerinde tatil yapmak isteyenlerin oranının arttığı, yalnızca bu yıl yaz aylarında bölgeye 10 milyona yakın yerli ve yabancı turist geldiği ifade edildi.

2017 yılı Ocak ayından bu yana ise bölgeyi 12,6 milyon insanın ziyaret ettiğini belirten Kondratyev , "Ve bu rakamlara; Türkiye'ye kapıların açılmasına, soğuk geçen Mayıs ve Haziran aylarına ve su sıcaklığının 15-17 dereceyi geçmemesine rağmen ulaşıldı." dedi.

Kondratyev, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da ziyaretçi beklediklerini ve kışın da kayak bölgelerine yoğun turist akışı gerçekleşeceğini umduklarını ifade etti.

Bölgeyi yıl sonuna kadar 16 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. 2016 yılında bu rakam 15,8 milyonda kalmıştı.

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