Ruslar 'pastırma yazı' için Türkiye'yi tercih ediyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'dan yapılan açıklamaya göre, pastırma yazı mevsiminde uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyen Rusya vatandaşlarının yüzde 30'u Türkiye'yi, yüzde 20'si ise iç turizmi tercih ediyor.

ATOR'un verilerine göre Türkiye, Ağustos ayının sonundan Ekim ayının sonuna kadarki süreçte tatil yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ülke oldu.

ATOR'dan yapılan açıklamada, "Ağustos-Ekim aylarında Rus turistleri ilk tercihi Türkiye oldu. Tur operatörlerinin verilerine göre Ağustos ayının sonundan Ekim ayının sonuna kadarki süreçte gerçekleştirilen tur paketlerinin yüzde 30'u Türkiye'de. İkinci sırada ise Rusya yer alıyor. Müşterilerin yüzde 20'si Rusya'da tur paketi satın aldı. Bu, geçen yıla oranla yüzde 41 daha fazla. 3'üncü sırada Yunanistan var. Satışların yüzde 11,3'ü (geçen yıla oranla yüzde 31 daha az) Yunanistan tur paketlerine ait" denildi.

Türkiye, Rusya ve Yunanistan dışında popüler olan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle: Kıbrıs, İspanya, Tayland, İtalya, Karadağ, Bulgaristan ve Hindistan.

Tatilini Rusya'da geçirmek isteyen Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği şehir ise Adler oldu. İkinci sırada Kırım, 3'üncü sırada Soçi, daha sonra ise Anap ve Krasnaya Polyana yer alıyor.

Selim Saygıner, Haberrus