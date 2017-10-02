Türkiye'ye giden Rus turist sayısı 3,3 milyonu aştı

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, 2017 yılının ilk sekiz ayında (Ocak-Ağustos) Rusya'dan Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 3,3 milyonu aştığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "2017 yılının ilk 8 ayında Türkiy'yi 3 milyon 330 bin Rus turist ziyaret etti. Geçtiğimiz yıla göre 10 kat, 2015 yılına göre ise yüzde 17'lik artış görülüyor." diye ifade edildi.

2014 yılında Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 4,5 milyona ulaştığını, 2015 yılında 3,65 milyona düştüğünü hatırlatan uzmanlar, 2017 yılı için ise 4,5 milyona ulaşmanın zor olduğunu, ancak 2015 yılı rakamlarının rahatlıkla aşılabileceği görüşünde.

HABERRUS