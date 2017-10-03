VIM-Avia krizi çözüldü, Türkiye'ye seyahat ilgisi arttı

Rusya'da faaliyet gösteren charter uçuş firması VIM-Avia'nın iflas etmesiyle beraber Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Rusya vatandaşlarının sayısı azalmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olaya müdahale etmesiyle sorun çözüldü, Türkiye'ye karşı azalan ilgi ise tekrar yüksek seviyelere ulaştı.

Ria Novosti'ye konuşan seyahat arama sitesi Momondo'nun Rusya temsilcisi İrina Ryabovol, 23 Eylül'de VIM-Avia krizinin zirveye ulaşmasıyla beraber Türkiye'de tatil yapmayı düşünen vatandaşların sayısının yüzde 27 oranında azaldığını hatırlattı.

"Ancak 25 Eylül'den itibaren Türkiye'ye olan ilgi normale ulaştı ve yükselmeye devam ediyor" diyen Ryabovol, 22-28 Eylül tarihleri arasında, bir önceki haftaya kıyasla, Rusya vatandaşlarının Türkiye'ye yüzde 7 oranında daha az ilgi gösterdiğini söyledi.

Ryabovol, genel olarak Eylül ayına bakıldığında ise Rusların Türkiye'ye geçen yıla oranla yüzde 105 oranında daha fazla ilgi duyduğunu belirtti.

Rusların Türkiye'de en çok gezmek istediği şehirler ise Antalya, İstanbul ve Muğla oldu.

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