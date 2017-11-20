Kırım'da tatil yapmak isteyen Rus vatandaşlarından günlük 10 ruble ek vergi alınacak

Rusya'da yurt içinde tatil yapmak isteyen Rus vatandaşlarından ek vergi alınmasıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında Kırım'da tatil yapacak Rus vatandaşları günlük 10 ruble (0.17 dolar) ek vergi ödeyecek.

18 yaşından küçükler ve Kırım'da yaşayanlar dahil olmak üzere bu ek vergiden muaf tutulacak 20 kategoride insan var. Çalışmaya göre otelde bir tam gece geçiren herkesten günlük 10 ruble alınması planlanıyor. Giriş ve çıkış günlerinin ise sayılmayacağı belirtiliyor.

Kırım'ın Aluşta, Yevpatoriya, Saki, Sudak, Feodosiya, Yalta ve Çernomorskiy bölgeleri için geçerli olan vergiden elde edilecek gelirle iç turizmin geliştirilmesi ön görülüyor.

HABERRUS