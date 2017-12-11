Mısır medyası Putin'i Rusça manşetlerle karşıladı

Mısır'ın en popüler gazetelerinden biri 'Al-Youm Al-Sabia', Pazartesi günkü sayısını Rusça manşetlerle çıkardı. Manşetlerde Rusça ve Arapça olarak, "Rusya Devlet Başkanı, Mısır'a hoş geldiniz!" ve "Sayın Başkan, Rus turizmi Mısır'a ne zaman dönecek?" diye yazıldı.

Gazetede Putin'in Kahire ziyareti hakkında büyük bir makale de yer alıyor.

Turizmden büyük bir gelir elde eden Mısır, Rusya ile ilişkilerini geliştirip, Rus turistlerin tekrar Mısır'a gelmelerini istiyor.

Ne olmuştu?

Rusya'nın St. Petersburg kentine giden Rus Kogalımaviya (Kolavia) Havayolları'na ait uçak, Şarm el Şeyh'ten kalkışından kısa süre sonra Sina yarımadasında düşmüş ve 224 kişi ölmüştü. Olayın ardından Mısır'a charter uçuşları durdurulmuştu. Uçağınsa kabine konan bomba düzeneği ile havada patlatması nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

Putin, bugünkü Mısır ziyaretinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için yola çıkacak.

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