Putin: Mısır'la doğrudan uçak seferlerini tekrar başlatmaya hazırız

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların tekrar başlatılması konusunda konuştu.

Konuyla ilgili konuşan Putin, uçuşların tekrar başlatılması için Mısır ile Rusya arasında anlaşma imzalanmasına gayret edeceklerini söyledi.

Rus Kogalymavia Havayollarına ait Airbus 321 tipi uçak, Mısır'ın tatil beldesi Şarm el Şeyh'ten havalandıktan 23 dakika sonra Sina Yarımadası'na düşmüş, 224 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Putin, "Sina yarımadasında gerçekleşen korkunç trajediden sonra Rusya-Mısır arasındaki doğrudan uçuşlar durdurulmuştu. Bu süre zarfında, Mısır tarafı hava limanlarındaki güvenlik seviyesini iyileştirmek için çok çalıştı. Rusya Güvenlik Servisi, Moskova ile Kahire arasında doğrudan uçuşları açmaya hazır olduğumuzu bildirdi" dedi.

Uzmanlar, Rusya-Mısır arasında doğrudan uçuşların tekrar başlamasıyla, Türkiye'ye giden Rus turistlerin sayısında azalma olabileceğine dikkat çekiyor.

HABERRUS