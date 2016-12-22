Putin saldırıyı değerlendirdi: 'İlişkilerimizin normalleşmesini bozmayı amaçlayan bir provokasyon'

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya geldi. "Türkiye'den trajik bir haber geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadyeviç Karlov alçakça öldürüldü" diyerek sözlerine başlayan Putin, yaşanan olayı 'Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini bozmayı amaçlayan bir provokasyon' olarak yorumladı.

Karlov'un ailesine başsağlığı dileyen Putin şunları söyledi: "Bir cinayet gerçekleştirildi. Bu elbette Rusya Türk ilişkilerinin normalleşmesini bozmaya yönelik bir provokasyon. Ayrıca Rusya, Türkiye, İran ve Suriyeli taraflar arasındaki gerçekleştirilen çözüm ve barış sürecini bozmaya yönelik bir provokasyon. Bunun tek bir yanıtı olabilir, teröre karşı mücadeleyi güçlendirmek. Alçaklar bunu hissedecek."

Hayatını kaybeden Büyükelçi Karlov hakkında ise Putin şöyle dedi: "Çok parlak bir diplomattı. Görev yaptığı ülkede (Türkiye) iyi ilişkiler kurdu. Türkiye'deki yöneticilerle ve diğer diplomatlarla güzel ilişkileri vardı. Karlov çok zeki, nazik ve iyi bir insandı. Uzaktan değil, onu şahsen tanıdım. Türkiye'ye gerçekleştirdiğim son gezide de bana sürekli eşlik etmişti."