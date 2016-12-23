Kazan’da polisten kaçan sürücü havalimanı binasına girdi

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde polisten kaçan bir sürücü Kazan uluslararası havalimanı binasına girdi.

Havalimanı binasının cam kapılarını kırarak içeri giren sürücü binanın içinde çok sayıda maddi hasara sebep oldu. Sürücü bina içerisinde otomobiliyle dolaştığı sırada su borularını da patlattı. Patlama sonucu havalimanını su bastı.

Havalimanı binası içinde yolculara korku dolu anlar yaşatan sürücü uzun uğraşlar sonucu polis tarafından yakalandı.

40 yaşında olduğu belirlenen sürücünün aracında uyuşturucuya rastlandığı, çıkarıldığı mahkemece 15 gün tutuklama kararı verildiği bildirildi.