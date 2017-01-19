Rus işi yeni kayak sporu; Koneboard - VIDEO

Rusya’nın Çelyobinsk Bölgesi’ndeki snowboard meraklıları karda yeni bir macera sporu icat ettiler.

Etrafında kayak için dik bir yamacın olmamasından dolayı bu yöntemi geliştiren Ruslar bu yeni kayak tarzına Koneboard, yani At kayağı adını verdiler.

Kendilerini normalde kızakların çekildiği bir ipe bağlayan sporcular, düz bir zeminde koşan atın arkasında karın keyfini çıkarıyor.

Diğer kayak sporlarına göre daha az riskli olsa da, Koneboard duramayarak ata çarpma riskini barındırıyor.