Bu Rus filmi dünyada bir ilki başardı

İlk kez Rus yapımı bir film, hafta sonunda dünyanın en fazla hasılat elde eden ilk 10 filmi listesine girmeyi başardı. Andrey Kravçuk’un yönettiği 2016 yapımı “Viking” adlı film, “Rusların Games of Thrones dizisine yanıtı” olarak eleştirmenlerden yüksek not almıştı. Başrollerine Danila Kozlovski ve Svetlana Khodçenkova’nın oynadığı tarihi film, hafta sonunda sadece Rusya ve üç Baltık ülkesinde gösterime girmesine rağmen 6,7 milyon dolar hasılat yaptı.

Böylece onlarca ülkede gösterilen pek çok ünlü Holywood yapımını solladı.

29 Aralık’ta Rusya’da gösterime giren film ilk gününde 142 milyon ruble hasılatla rekor kırmıştı.

Şu ana kadarki hasılatı 1 milyar rubleyi aştı.

“Viking” Rusların Hıristiyanlığı kabul edişinden hemen önceki tarihi dönemde geçiyor.

Emirhan Cengiz, Haberrus