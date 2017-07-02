Merakla beklenen 'The Putin Interviews' belgeseli BluTV'de yayınlandı

ABD'li yönetmen Oliver Stone’un, iki yılı aşkın bir sürede Putin'le yaptığı röportajlardan oluşan 4 bölümlük ‘The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel, BluTV'de türkçe alt yazılı olarak yayınlandı. Görüntüler, yalnızca Türkiye'deki kullanıcılara açık.

Tüm dünyada merakla beklenen belgeselin Türkiye'de de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

BluTV tarafından yayın hakları alınan belgesel, yalnızca Türkiye'den bağlanan kullanıcılara açık.

'The Putin Interviews' belgeselini Türkiye'de türkçe altyazılı olarak sorunsuz bir şekilde izlemek için bu linki tıklayarak BluTV'ye ücretli olarak abone olmalısınız.

"Putin, röportajları henüz izlemedi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Putin’in henüz, Oliver Stone’un 'The Putin Interviews' belgeselini baştan sona izleme fırsatını bulamadığını belirtmişti. Peskov, “Henüz zaman bulamadı. Bazı parçaları gördü ama baştan sona izlemek için zamanı yoktu. Fakat onun için bir diske yazıp hazırladık. Belki, önümüzdeki uçuşlardan birinde izleme şansı olur” dedi.

Haberrus