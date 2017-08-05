Putin, iki saatlik turna balığı avına çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1-3 Ağustos tarihlerinde Tuva Cumhuriyeti'ne bir seyahat gerçekleştirdi. Tayga ormanlarında ATV turu yapan Rus lider, su altında zıpkınla, karadan ise oltayla balık tuttu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin,'in turna balığını yakalamak için 2 saat boyunca uğraştığını ve sonunda amacına ulaştığını söyledi.

Peskov, "1-3 Ağustos tarihlerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Tuva’da yaklaşık iki günlük bir mola verdi. Bu sırada dağlar arasındaki göllerde balığa çıktı, sualtı balıkçılığını denedi, rafting, ATV gezisi ve yürüyüş yaptı. Bu Putin’in buraya ilk gelişi değil, ancak her gelişinde farklı bir yer görmeye çalışıyor" dedi.

Putin, bölgede bulunan ve su sıcaklığı 17 dereceyi aşmayan göl suyunda dalış yapmayı da ihmal etmedi.

Putin GoPro kamera kullandı

Putin'in iki saat boyunca turna balığı yakalamaya çalıştığını da ifaden Peskov "Putin iki saat sualtında kalıp iki turna balığını kovaladı ancak vuramadı. O sırada dalış maskesinde GoPro kamera takılıydı ve harika kareler yakaladı" diye ifade etti.

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