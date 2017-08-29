Türk Yıldızları'nın Rusya'daki ilk gösterisi yoğun ilgi gördü

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi. Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları'nın gösterisi Rusya'da yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 45 dakika süren ve çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği gösteri sonunda Rus seyircilerden yoğun alkış geldi.

1) ARMY 2017 organizasyonunun hava gösterileri kapanış gününde de gösterimizi başarı ile icra edip, Rusya semalarında ülkemizi temsil ettik. pic.twitter.com/RxeQ1eN0Bg — Türk Yıldızları (@TurkYildizlari1) 27 Ağustos 2017

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan Rusya'da akrobasi görüntüleri de yoğun ilgi gördü.

2) Türk jetlerinin ilk defa Rusya semalarında uçması milletimiz ve Türk Yıldızları adına bir ilk olarak tarihe geçmiştir. pic.twitter.com/ecTcN6Jxk7 — Türk Yıldızları (@TurkYildizlari1) 27 Ağustos 2017

Selim Saygıner, Haberrus