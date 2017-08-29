Türk Yıldızları'nın Rusya'daki ilk gösterisi yoğun ilgi gördü

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tarihinde ilk defa Rusya semalarında gösteri düzenledi. Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları'nın gösterisi Rusya'da yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 45 dakika süren ve çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği gösteri sonunda Rus seyircilerden yoğun alkış geldi.

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan Rusya'da akrobasi görüntüleri de yoğun ilgi gördü.

Selim Saygıner, Haberrus